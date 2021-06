Moon enfatiza protagonismo de Corea y España en era post-pandemia

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In, actualmente en visita de Estado a España, enfatizó el miércoles 16 (hora local) desde Barcelona la economía verde y la digitalización, afirmando que en adelante las naciones más abiertas a la cooperación liderarán el mundo y la economía mundial, y que España y Corea podrán estar a la vanguardia.El mandatario surcoreano hizo esta intervención durante un discurso en el foro anual del Círculo de Economía, donde expresó su deseo de que Corea del Sur y España encuentren juntos el camino para superar la pandemia y lograr "la gran reconstrucción", como el eslogan de la reunión. En particular, recordó haber visto la esperanza en la multitud que llenó las calles de España al levantarse las medidas del confinamiento, paisaje que con la llegada de las vacunas ha comprobado normaliza progresivamente la vida diaria de las personas, además de mostrar signos de recuperación en la economía mundial.Moon subrayó que ahora el mundo está frente a una nueva oportunidad no solo para superar la pandemia, sino también para dar un mayor salto hacia el futuro, mientras la economía digital y las industrias verdes emergen como nuevos motores de crecimiento. En este contexto, mostró su anhelo por impulsar una mayor cooperación entre Corea, con abundante tecnología punta, y España, país líder en energías limpias, para que ambas naciones tengan un mayor protagonismo en la era post-pandemia.El presidente surcoreano resaltó que, aunque se ubican en las antípodas del continente eurasiático, Corea del Sur y España serán los vecinos más próximos gracias al gran respeto mutuo y a la sincera disposición de cooperar, así como socios en diversos sectores, desde economía y obras públicas, hasta turismo.