Un treintañero muere por trombosis tras recibir AstraZeneca

Photo : YONHAP News

Un hombre en sus treinta años murió el miércoles 16, veinte días después de ser vacunado, y apenas un día después ser diagnosticado con trombocitopenia trombótica.Esta persona recibió la vacuna AstraZeneca el 27 de mayo. Nueve días después, fue atendido en un centro médico por fuertes dolores de cabeza y vómitos, sin embargo los síntomas no mejoraron y el 15 de junio le confirmaron que padecía trombocitopenia trombótica.Se trata del primer caso de muerte registrada en Corea por dicha enfermedad, también referida como síndrome de trombosis con trombocitopenia posvacunal, y del segundo caso de esa patología reportado en el país.Los médicos detectaron disminución de plaquetas en el paciente, así como trombos y hemorragias cerebrales. Explicaron que el hombre no tenía enfermedades subyacentes y diagnosticaron hemorragia cerebral como causa directa de la muerte.Ante este caso, expertos en enfermedades infecciosas exhortan a elevar la edad de vacunación, considerando el aumento de episodios de trombosis en Estados Unidos, no solo tras recibir AstraZeneca, sino también Janssen.Las autoridades sanitarias explican que, si bien se trata de un efecto secundario de la vacuna, la evaluación final sobre la posible causalidad entre la muerte y la vacuna se establecerá en un análisis más detallado. En cualquier caso, recomendaron a la población acudir inmediatamente al médico en caso de pérdida de visión, dolores de cabeza, vómitos o dificultades para respirar tras ser vacunados.