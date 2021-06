Equipo de Taekwondo gana el zumbador de oro de la AGT

Photo : YONHAP News

El equipo mundial de demostración de Taekwondo ofreció una magnífica actuación en el popular programa de competencia America's got Talent.Integrado por 22 miembros, el equipo sorprendió a jueces y público general con sus impresionantes técnicas de defensa y patadas en el aire, transmitiendo el emotivo mensaje de que “la paz es más preciosa que el triunfo”.Impresionado por su trabajo, el actor y anfitrión del programa, Terry Crews, concedió al equipo el "zumbador de oro", un pase directo al show en vivo que se realiza a finales del verano.El equipo también recibió el pase de oro en Italia´s got Talent en 2020, aunque no pudo participar en la última ronda debido a la propagación del COVID-19.