Detectan acceso no autorizado a intranet de Instituto de Energía Atómica

Photo : YONHAP News

Tardíamente se han dado a conocer accesos no autorizados a la intranet del Instituto de Investigación de Energía Atómica de Corea del Sur.El dato fue divulgado el viernes 18 por el legislador Ha Tae Keung, del partido opositor Poder del Pueblo, quien detalló que hubo accesos no autorizados desde trece direcciones IP externas, una de ellas conectada a un servidor de "Kimsuky", un grupo de hackers dependiente de la agencia de espionaje del Ministerio de las Fuerzas Armadas del Pueblo de Corea del Norte.Sin embargo, aunque tanto el Instituto de Investigación de Energía Atómica como el Servicio Nacional de Inteligencia confirmaron que hubo accesos no autorizados, consideran prematuro concluir que fueron realizados por Corea del Norte o a qué información accedieron esos hackers.