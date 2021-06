Fotógrafo surcoreano dona retratos a veteranos en todo el mundo

Photo : YONHAP News

El fotógrafo Rami Hyun lleva varios años viajando por el mundo para retratar a veteranos de la Guerra de Corea. Pero el artista no pudo enviar la foto impresa a uno de ellos al no conocer la dirección de su domicilio.Ese veterano es un tailandés, y fue fotografiado por Hyun hace cuatro años, cuando realizó un viaje a Seúl por invitación del Gobierno surcoreano. Su dirección la obtuvo tardíamente el fotógrafo al darse a conocer en los medios la historia de un hombre de Tailandia que había escrito una carta de agradecimiento a las autoridades surcoreanas, cuando en 2020 proporcionaron un millón de mascarillas para los veteranos extranjeros de la Guerra de Corea dispersos por el mundo.En su carta, este hombre explicaba que en 2017 había visitado Seúl por cortesía del Gobierno surcoreano, y que tuvo la oportunidad de reencontrarse con otros ex combatientes. Entonces, el fotógrafo Ramy Hyun comprendió que ese veterano era el propietario del retrato que tenía guardado al no poder enviárselo por desconocer su dirección, y finalmente pudo confirmó su identidad a través de la Embajada de Corea del Sur en Tailandia.Así, la foto llegó a su dueño cuatro años más tarde. Afortunadamente, este veterano de 94 años logró esperar sano y salvo para recibirla.En la Guerra de Corea combatieron unos 6.300 soldados tailandeses, 1.200 de los cuales murieron en combate o bien quedaron lesionados.