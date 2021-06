BTS lidera Billboard Hot 100 por cuarta semana consecutiva

Photo : YONHAP News

"Butter", el nuevo mega éxito de BTS, continúa en primer lugar entre los sencillos de Billboard por cuatro semanas.Según anunció la revista estadounidense el día 21, "Butter" mantiene el Nº1 del Billboard Hot 100 por cuatro semanas consecutivas, marca que supera a la lograda con su anterior sencillo en inglés "Dynamite", que lideró el ranking durante tres semanas.Este nuevo hito convierte a BTS en el primer artista asiático que lidera por tan largo periodo el listado de sencillos de Billboard, en sus 62 años de historia. Cabe recordar que Kyu Sakamoto, cantante japonés estuvo en el primer lugar del Billboard Hot 100 durante 3 semanas en 1963.Si bien "Butter" registró 111 mil 400 descargas entre el 11 y el 17 de este mes, un 20% menos que la semana anterior, dicha cantidad supera once veces el tema "Good for you", de Olivia Rodrigo, que ocupa el segundo puesto del listado.Hasta ahora, solo 54 canciones lograron entrar directamente al Nº1 de Billboard Hot 100 tras su lanzamiento, de las cuales solo 13, incluida "Butter", han podido reinar dicho listado por más de tres semanas consecutivas.A través de su cuenta oficial de Twitter, los integrantes de BTS mostraron su más sincero agradecimiento a los Army's ante el nuevo logro alcanzado por cuarta semana consecutiva.