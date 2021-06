Mercado surcoreano maneja 50 billones de wones en criptomonedas

Photo : YONHAP News

El Banco de Corea estima en aproximadamente cincuenta billones de wones el valor total de las monedas virtuales que maneja el mercado nacional. No obstante, diagnostica que el descenso de su valor apenas repercutirá en el sistema financiero surcoreano.El banco central considera que por el momento el desplome de dichos activos seguirá teniendo un impacto limitado, ante la mínima intervención de las entidades financieras surcoreanas en el mercado de divisas virtuales, pues Corea prohíbe actualmente la compra directa de criptomonedas, y los préstamos a centros intermediarios o de intercambio de criptomonedas no superan los 300.000 millones de wones.Además, afirma que por ahora no se han detectado aumentos palpables de préstamos obtenidos por instituciones o particulares para invertir en monedas virtuales, ni tampoco traslados de capital obtenido mediante créditos bursátiles al mercado de criptomonedas.En cuanto al volumen de mercado, calculan en cincuenta billones de wones las divisas virtuales sujetas a operaciones en el mercado nacional. Por otra parte, el Banco de Corea calcula en 3,7 billones de wones el valor agregado de las acciones de empresas relacionadas con ese sector, volumen que apenas representa el 0,1% de las acciones cotizadas en la Bolsa de Valores surcoreana.El banco central señala que, ante la reducida influencia del mercado de criptomonedas en el sistema financiero nacional, resulta difícil hallar fundamentos racionales para explicar la escalada del precio de esos activos tras brotar la pandemia del COVID-19. No obstante, resalta que aunque las divisas virtuales pueden persistir como factor de riesgo latente en caso de excesiva demanda especulativa y sin un análisis objetivo sobre su valor económico, al estar en una situación marcada por un creciente desequilibrio financiero.