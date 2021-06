EEUU espera reacción positiva de Pyongyang pese a críticas de Kim Yo Jong

Photo : YONHAP News

Washington no muestra señales de cambio en su política de aproximación diplomática al problema nuclear norcoreano.El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo estar al tanto de las declaraciones de Kim Yo Jong, subdirectora del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, pero pese a todo espera una respuesta positiva de parte de Pyongyang. En cuanto a posibles contactos directos entre las autoridades estadounidenses y norcoreanas, comentó que habrá que observar los hechos de ahora en adelante.El portavoz explicó que Estados Unidos espera que Corea del Norte responda positivamente a la política de Washington y esperará para saber si los recientes comentarios de Pyongyang son sucedidos por comunicaciones más directas sobre una posible hoja de ruta a seguir.Price enfatizó que la estrategia estadounidense sobre Corea del Norte no busca intensificar la confrontación con dicho país, sino resolver los problemas existentes, abogando por recurrir a métodos pragmáticos en el proceso de negociación diplomática para desnuclearizar la península coreana.Previamente, Kim Yo Jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong Un, advirtió a Estados Unidos de no abrigar falsas esperanzas, bajo el riesgo de llevarse una gran decepción.