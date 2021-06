Corea introducirá carné de identidad móvil para 2025

Photo : YONHAP News

Los surcoreanos podrán llevar el carné de identidad en el móvil, y todos los servicios de solicitud de trámites civiles serán no presenciales para 2025.El Ministerio del Interior y Seguridad anunció el día 23 el II Plan Básico de Gobierno Electrónico, que viene trazando desde 2016, con objetivos quinquenales en base a la Ley de Gobierno Electrónico.Bajo el lema de "Un buen mundo abierto a lo digital", el II Plan Básico de Gobierno Electrónico presentado el jueves, apunta elevar la tasa de conversión digital de los principales servicios públicos al 80%, y la tasa de computación en la nube del sector público y administrativo al 100% para 2025.También contempla objetivos detallados para una transformación digital del sector público, como innovación de servicios inteligentes, fortalecimiento de la gestión de datos y expansión de infraestructuras digitales.En concreto, ampliarán el uso de certificados electrónicos y de identidad móvil, con verificacion simplificada. Por ejemplo, espera que la licencia de conducir móvil, a introducir a finales de este año, permita mejorar el proceso de identificación tanto on como off-line.El ministerio prevé que con al acelerar la transformación digital, ampliará los servicios públicos no presenciales, factor que ayudará a la nación a superar la crisis del COVID-19, y restaurar la vida cotidiana lo antes posible.