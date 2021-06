Condenan a 3 años de cárcel al exalcalde de Busan por acoso sexual

Photo : YONHAP News

El exalcalde de Busan, Oh Keo Don, ha sido sentenciado a tres años de cárcel por acoso sexual.El Tribunal Regional de Busan emitió el martes 29 el fallo en su contra, un año y tres meses después de los hechos.La sentencia aprecia violencia sexual mediando relación jerárquica y desequilibrio de poder, al tener el agresor una posición claramente superior a la víctima. Pero además, destaca que el caso no afecta solo a la víctima, sino a toda la sociedad surcoreana, y por tanto debe asumir una pena superior por ocupar un cargo de la función pública.También describe la existencia de lesiones por acoso sexual, al reconocer la gravedad del daño psicológico y moral sufrido por la víctima, así como estrés postraumático.El exalcalde de Busan, un político del partido oficialista The Minjoo, acosó sexualmente a una funcionaria del Ayuntamiento en noviembre de 2018, y también se le acusa de otro intento de acoso sexual en diciembre del mismo año. Posteriormente, en abril de 2020, repitió los hechos contra otra funcionaria en su propio despacho, diagnosticada con trastornos por estrés postraumático.Oh dimitió de su cargo tras las elecciones de abril de 2020, tras reconocer los hechos.