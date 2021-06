Exfiscal general se presenta como candidato a presidente

Photo : YONHAP News

El exfiscal general Yoon Seok Youl anunció el martes 29 su candidatura a las elecciones presidenciales de 2022.Declaró que desde Presidencia se esforzará por restituir la libre democracia, el Estado de derecho y la justicia social, al tiempo de lanzar duras críticas contra el Ejecutivo del presidente Moo Jae In. Señaló que el actual Gobierno, que arrancó entre grandes expectativas hace cuatro años, es culpable del sufrimiento de jóvenes y comerciantes por sus fracasadas políticas económicas e inmobiliarias.Enfatizó que a estas alturás resulta dudoso discernir qué tipo de democracia pretende lograr el Gobierno de Moon Jae In, y resaltó que es hora de ponerle freno, para detener su inepta gestión del Estado.Yoon agradeció al pueblo el apoyo mostrado cuando era fiscal general, apoyo que interpretó como un llamado a no rendirse ante el poder y luchar por hacer valer la ley. Añadió que aunque no posee experiencia política, mantendrá su objetivo de siempre: servir a la nación y al pueblo.