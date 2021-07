EEUU respeta decisión de Seúl de no participar en maniobras del Mar Negro

Photo : YONHAP News

El Departamento de Defensa estadounidense ha mostrado respeto ante la decisión de Corea del Sur de no participar en el entrenamiento Sea Breeze 21, que actualmente se lleva a cabo en el mar Negro.El portavoz del Pentágono, John Kirby, comentó el martes 29 en sesión informativa que es una decisión soberana del Gobierno surcoreano que Washington respeta.La maniobra en cuestión comenzó el 28 de junio y continuará hasta el 10 de julio en el mar Negro, y en ella participan treinta naciones. Se trata de un ejercicio marítimo multinacional, organizado por Estados Unidos, esta vez junto con la Armada de Ucrania.Aludiendo a la decisión de no participar de Corea del Sur, el portavoz del Departamento de Defensa enfatizó que no afecta a la alianza bilateral o a la promesa de Estados Unidos de velar por la seguridad de la península coreana.