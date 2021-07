The Minjoo presenta nueve precandidatos presidenciales

Photo : YONHAP News

El gobernador de Gyeonggi, Lee Jae Myung, anunció el jueves 1 de julio a través de YouTube su candidatura a las elecciones presidenciales de 2022, bajo el eslogan de "Hacia una Corea nueva con Lee Jae Myung".Así, incluyendo su candidatura, nueve precandidatos del oficialista The Minjoo competirán por representar al partido en los próximos comicios presidenciales. El periodo de campaña interna durará diez días y el interés se centra en las posibles alianzas, como la que podría darse entre el exprimer ministro Chung Sye Kyun y el legislador Lee Kwang Jae.Mientras algunas voces advierten de un proceso de primarias demasiado plano, el oficialismo intenta contrarrestar "la ofensiva" del exfiscal general Yoon Seok Youl, quien hace poco también se lanzó como candidato.Sin embargo, la presión sobre Yoon no solo proviene del oficialismo, sino también de otros legisladores de Poder del Pueblo que aspiran llegar a la Presidencia y le ven como rival, ante la inminente afiliación del exfiscal general al partido.En total, los nueve precandidatos del oficialista que compiten por la carrera presidencial para las elecciones de 2022 son Choo Mi Ae, Lee Nak Yon, Lee Jae Myung, Chung Sye Kyun, Lee Kwang Jae, Choi Moon Soon, Park Yong Jin, Yang Seung Jo y Kim Doo Kwan.