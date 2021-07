OIEA incluirá experto coreano al comprobar vertido de Fukushima

Photo : YONHAP News

El plan japonés de verter al océano agua contaminada de la Central Nuclear de Fukushima sigue generando controversia y preocupación a nivel mundial, principalmente entre países vecinos como Corea del Sur, cuyas autoridades han reiterado que supone una grave amenaza.En pasado mes de abril, Koo Yun Cheol, ministro de la Oficina de Coordinación de Políticas del Gobierno surcoreano, criticó la decisión de Japón de poner en peligro la seguridad y el medio ambiente marítimo. Asimismo, describió como la medida como una decisión unilateral de Tokio sin consulta ni notificación previa a Corea del Sur, su vecino más próximo.Ante el fuerte rechazo, la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) anunció en abril de 2021 que activaría un equipo de expertos para analizar dichas aguas, así como el plan presentado por el Gobierno japonés para su vertido al océano. Al respecto, el Director General del OIEA, Rafael Grossi, dijo considerar la participación de expertos coreanos como esencial y muy importante.Según informan, la OIEA ha invitado a expertos de varios países a participar en el proceso de verificación, y en Corea del Sur solicitó la colaboración de Kim Hong Suk, tras la recomendación del gobierno. Kim es un científico del Instituto Coreano de Seguridad Nuclear especialista en materiales radiactivos, y actualmente representa al país ante el Comité Científico de Naciones Unidas sobre Efectos de las Radiaciones Atómicas.Fuentes relacionadas divulgaron que la OIEA solicitó a Kim formar parte del proceso para garantizar una ejecución segura y transparente del plan de vertido de Japón. No obstante, Kim no quiso comentar sobre su nuevo cometido, resaltando que por ahora no hay un calendario oficial.También informan que entre los expertos citados por dicho organismo figura un científico chino. Hasta la fecha China también ha venido lanzando duras críticas contra el Gobierno japonés por este plan.Aunque el calendario del trabajo del comité para comprobar las aguas de Fukushima aún no está definido, se estima que la primera reunión de expertos tendrá lugar antes de comenzar los Juegos Olímpicos de Tokio.