Mantienen uso de mascarillas en toda la zona capitalina

Photo : YONHAP News

El Gobierno ha decidido aplazar la relajación de pautas sobre uso de mascarillas en Seúl y Gyeonggi, ante el fuerte repunte de contagios en la zona capitalina. Así, los vacunados también tendrán que llevar mascarilla en todo momento, incluso en espacios al aire libre.Tampoco permitirán consumir alcohol después de las 10:00 de la noche en espacios públicos abiertos, como parques o en las orillas del río Han.Estas medidas consideran el aumento de contagios en la zona capitalina, que concentra más del 80% de los casos de COVID-19 en Corea del Sur y registra una tasa reproductiva básica de 1,25 personas, superando el promedio nacional de 1,2. En particular, destacan como alarmante el repunte de contagios entre jóvenes de veinte y treinta años.La multa por no llevar mascarillas es de hasta 100.000 wones para los ciudadanos en general, y hasta de tres millones de wones para propietarios o administradores de establecimientos que incumplan las pautas sanitarias.Ante el aumento de casos, las autoridades realizarán inspecciones en establecimientos considerados como "de alto riesgo ubicados" en Seúl y Gyeonggi, sobre todo en distritos que presentan una brusca aceleración del ritmo de contagios, como Gangnam, Seocho y Songpa. Así, aquellos particulares o locales que incumplen las pautas sanitarias y de distancia social podrán ser multados o excluidos del reparto de ayudas por coronavirus.Asimismo, procederán a realizar pruebas de diagnóstico preventivas entre aquellos que trabajan en establecimientos de ocio nocturno, salas de karaoke, escuelas y academias privadas, para detectar "portadores silenciosos" en entornos comunitarios.Finalmente, reforzarán el control de nuevas o más contagiosas variantes del virus del COVID-19, y todo viajero procedente de India estará obligado a presentar una PCR negativa antes de subir a un vuelo con destino a Corea. Aquellos que no cuenten con esta prueba no podrán viajar, aunque posean nacionalidad surcoreana. Asimismo, procederán a realizar pruebas de diagnóstico preventivas entre aquellos que trabajan en establecimientos de ocio nocturno, salas de karaoke, escuelas y academias privadas, para detectar "portadores silenciosos" en entornos comunitarios.