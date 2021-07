Solicitantes pendientes del primer semestre recibirán Pfizer

Photo : YONHAP News

El lunes 5 comenzaron a vacunar con Pfizer a unas 307.000 personas que aún estando incluidas en grupos prioritarios no pudieron ser vacunadas durante el primer semestre.Entre ellas figuran unos 197.000 ciudadanos entre 60 y 74 años, que no recibieron la vacuna por falta de dosis de AstraZeneca, así como agentes de servicios sociales básicos menores de treinta, que no pudieron reservar turno por algún error de protocolo, como omisión del nombre en las listas de vacunación.En tanto, aquellos de entre 60 y 74 años que cancelaron turno por razones de salud o por complicaciones en los centros médicos donde habían hecho la reserva, podrán presentar desde el día 12 nuevas solicitudes para vacunarse. El periodo de reserva de turno es hasta el 17 de julio, y tras reservar turno serán vacunados con Moderna a partir del día 26.