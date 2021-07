Dos postulantes a presidente muestran fuerte rivalidad en sondeos

Photo : YONHAP News

Dos fuertes precandidatos a las elecciones presidenciales de 2022 protagonizan actualmente una gran rivalidad. Se trata del gobernador de Gyeonggi, Lee Jae Myung, del partido oficialista The Minjoo, y del ex fiscal general Yoon Seok Youl, que posiblemente representará al bando conservador.Dos recientes sondeos muestran una diferencia de ocho puntos entre ambos, pero mientras en uno prevalece el candidato oficialista, el otro da la victoria al conservador.En una encuesta efectuada del 30 de junio al 2 de julio entre 1.000 ciudadanos mayores de dieciocho, Lee obtuvo el apoyo del 44,7% y Yoon del 36,7%, con una diferencia de ocho puntos, en un sondeo con un margen de error de 3,1 puntos y un nivel de confianza del 95%.Según esos resultados, el gobernador de Gyeonggi adelantaría a su rival en apoyo popular en todas las regiones y entre todos los grupos de edad, excepto entre mayores de sesenta, que normalmente votaron por el ex fiscal general.En cambio, en otro sondeo realizado el 3 de julio, Yoon reunió un respaldo del 49,8% frente al 41,8% de Lee, también con una distancia de ocho puntos porcentuales, pero a la inversa, con el mismo margen de error y nivel de confianza.