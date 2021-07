The Minjoo mantiene ocho precandidatos presidenciales tras una alianza

Photo : YONHAP News

Dos precandidatos presidenciales del partido en el poder The Minjoo han anunciado una alianza.Se trata del ex primer ministro Chung Sye Kyun y el legislador Lee Kwang Jae, que acordaron mantener al primero en representación de ambos en el proceso de elecciones primarias.Sobre la alianza, Chung explicó que surgió al compartir ambos una misma perspectiva sobre política económica y la meta común de promover una política de innovación e integración.Así, el partido oficialista queda con ocho precandidatos, si bien no descartan otras posibles alianzas antes del sondeo preliminar que tendrá lugar el día 9, o bien antes de la votación final, programada para comienzos de septiembre.Por su parte Lee Nak Yon, el exlíder de The Minjoo, también se sumó a la carrera interna a la candidatura presidencial del partido, al declarar oficialmente y mediante un videomensaje publicado en internet que aspira a llegar a Presidencia. Con el eslogan "Hacia un país que vela por la vida de los ciudadanos", dijo apostar por un nuevo sistema de bienestar social, por el protagonismo económico de la clase media y por el desarrollo de Corea como potencia cultural.En tanto, el precandidato presidencial del bando opositor, el ex fiscal general Yoon Seok Youl, se reunió el lunes 5 con el profesor Joo Han Kyu de la Universidad Nacional de Seúl, que ha venido criticando la política antinuclear del Ejecutivo de Moon Jae In, y cuya postura coincide con la suya. Ambos conversaron sobre los problemas de dicha política gubernamental y sobre posibles medidas para fomentar la industria de energía nuclear. La semana pasada, al lanzar su candidatura presidencial, Yoon calificó la actual política antinuclear de "atroz".