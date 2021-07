Vicecanciller pide apoyo a desnuclearización en foro sobre desarme nuclear

Photo : YONHAP News

El viceministro de Exteriores, Choi Jong Moon, participó en una reunión a nivel ministerial de la Iniciativa de Estocolmo sobre el Desarme Nuclear, celebrada virtualmente el 5 de julio.La Iniciativa de Estocolmo es un mecanismo consultivo que integran 16 países comprometidos con la no proliferación de armas nucleares, entre los que figuran Corea del Sur, Japón, Alemania, Indonesia y Canadá.La reunión del lunes fue convocada para fortalecer el Tratado sobre No Proliferación de Armas Nucleares (TNP), de cara al 50º aniversario de la entrada en vigor del pacto.Durante la sesión, el vicecanciller coreano llamó a mantener los esfuerzos para dar un mayor impulso a la Iniciativa, destacando la necesidad de fortalecer la no proliferación nuclear a nivel internacional, a fin de lograr un mundo libre de armas nucleares.También presentó los esfuerzos de Seúl por lograr la desnuclearización y la paz de Corea, al tiempo de solicitar un continuo apoyo de la comunidad internacional al proceso de paz en la península coreana.