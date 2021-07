Lee Jae Myung emite disculpa por comentarios inapropiados

Photo : YONHAP News

Lee Jae Myung, actual gobernador de Gyeonggi, ha ofrecido una disculpa por los comentarios impropios emitidos durante un debate para definir a los candidatos a presidencia del oficialista The Minjoo.Durante el debate del lunes 5, emitió una respuesta fuera de tono al ser preguntado por Chung Sye Kyun sobre un escándalo de su vida íntima que le vincula a una actriz.En el tercer debate televisivo, celebrado en la noche del martes 6, Lee se disculpó por sus comentarios, justificando su reacción al sentirse arrinconado por las ofensivas de sus rivales.Si bien también abordaron cuestiones políticas, estuvo claramente marcado por críticas y ofensivas contra el gobernador de Gyeonggi.Según el calendario previsto, en la noche del miércoles ocho precandidatos de The Minjoo expondrán sus principales promesas electorales.Mientras, en el bando opositor, el ex fiscal general Yoon Seok Youl mantuvo sucesivas reuniones con el principal opositor Poder del Pueblo, y el miércoles se reunió con Ahn Cheol Soo, representante del Partido del Pueblo, para hablar de una posible alianza en la carrera presidencial.