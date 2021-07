Bong Joon Hoo ofrece discurso de apertura del Festival de Cannes

Photo : YONHAP News

El 74º Festival Internacional de Cine de Cannes abrió el telón el día 6 (hora local) con el discurso del célebre cineasta surcoreano, Bong Joon Ho.El afamado director de "Parásitos" fue el encargado de inaugurar uno de los festivales de cine más prestigiosos del mundo, con un emotivo discurso en coreano donde recordó que "desde que el tren empezó a correr en la película de los hermanos Lumière, el cine nunca se ha detenido durante décadas".Bong Jong Ho fue el último ganador del premio más importante del Festival de Cannes, celebrado en el año 2019, cuando el surcoreano se llevó la Palma de Oro por su mega éxito "Parásitos".Mientras, el actor surcoreano Song Kang Ho, que en esta edición participa como integrante del jurado, también subió al escenario para ofrecer unas palabras de felicitación, y dijo sentirse muy honrado y agradecido de participar en la gala inaugural de Cannes pese a la pandemia del COVID-19.El Festival de Cine de Cannes no pudo celebrar la edición de 2020 por la crisis sanitaria del coronavirus, pero este año volvió a abrir sus puertas, aunque con dos meses de retraso.Respecto a la competición por el máximo galardón, la Palma de Oro, en la 74ª edición del Festival de Cannes destacan los largometrajes "Flag Day", del director estadounidense Sean Penn, y "Annette", del cineasta francés Leos Carax.En tanto, proyectarán Fuera de Competición dos películas surcoreanas, "In Front of Your Face" de Hong Sang Soo y "Emergency Declaration" de Han Jae Rim.Además, el experimentado actor surcoreano Lee Byung Hun presentará la gala de la ceremonia de clausura, el día 17 de julio.