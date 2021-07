Gobierno valora activar nivel máximo de pautas sanitarias

Photo : YONHAP News

El primer ministro Kim Boo Kyum ha anticipado que ante el riesgo de una nueva ola de contagios el Gobierno no tendrá más opción que elevar las pautas sanitarias y de distancia social al máximo nivel, si el ritmo de propagación del COVID-19 en el país no remite.El premier intervino la noche del miércoles 7 en el informativo de KBS, donde explicó que la intención de las autoridades al modificar la escala de niveles preventivos era observar la situación nacional durante dos semanas antes de aplicar el nuevo sistema, para luego modificar las pautas de prevención. Sin embargo, al multiplicarse los casos valoran aplicar el nivel máximo desde el fin de semana, ante el explosivo repunte de contagios.Además, respondió afirmativamente a la pregunta de si el Gobierno podría activar el máximo nivel.En cuanto a la crítica sobre una prematura relajación de pautas, el premier comentó que las autoridades consideraron los avances del plan de vacunación, y tampoco ignoraron el cansancio de ciudadanos y comerciantes ante las medidas de distancia física y confinamiento.Por último, en cuanto a la exención de aislamiento preventivo a viajeros surcoreanos procedentes del exterior, aclaró que mantendrán la medida, aunque les someterán a tres pruebas PCR, y mantendrán el aislamiento en viajeros de países con creciente volumen de casos de la variante Delta, como India e Indonesia.Seúl registra actualmente el mayor ritmo de propagación de la pandemia en el país, incliuyendo diversos contagios grupales como el detectado en el gran almacén Hyundai Department Store del centro de exposiciones y convenciones COEX. Los casos ligados a este lugar se elevan a 22 contagios. En tanto, la capital surcoreana está multiplicando las pruebas de diagnóstico, y actualmente supera el volumen de 70.000 personas diarias sometidas a test de coronavirus.Ante esta situación, las autoridades no descartan activar el máximo nivel de distancia social, lo que implicaría pautas de aislamiento más duras, como limitar a dos el número de asistentes a reniones privadas después de las 6:00 de la tarde, suspender la operativa de establecimientos de ocio nocturno, prohibir actividades públicas o manifestaciones, y permitir bodas o funerales solo con familiares directos.Hasta el jueves 8 de julio unos 5,5 millones de personas, un 10,8% de la población surcoreana, han completado la vacunación contra COVID-19.