S&P eleva previsión de crecimiento de Corea para 2021

Photo : YONHAP News

La agencia de calificación crediticia Standard&Poor's ha elevado la previsión de crecimiento de la economía surcoreana en 2021 del 3,6% al 4%, sin embargo revisó a la baja la de 2022, del 3,1% al 2,8%.Al respecto, la agencia considera a favor el buen tono de las exportaciones y la mejora de la inversión, aunque el consumo sigue contraído, señalando que una recuperación económica sostenible requiere reactivar el consumo de los hogares.Sobre el tipo de referencia, Standard&Poor's prevé varios aumentos en 2022, aunque estima que las tasas de interés no superarán el 1,25%.En cuanto al riesgo de inflación, según la agencia, persiste no solo en Corea del Sur sino también en otros países asiáticos, por el alto nivel de endeudamiento de los hogares y del sector servicios. No obstante, pronostica que será pasajero y desaparecerá el próximo año.En todo caso, prevé que la recuperación económica en Asia será lenta respecto a otras naciones desarrolladas como Estados Unidos, que registran tasas de vacunación relativamente más altas.