Periódico italiano alude a posible visita del Papa a Corea del Norte

Photo : YONHAP News

Un diario italiano ha vuelto a mencionar la posible visita del Papa Francisco a Corea del Norte.El diario La Repubblica divulgó el miércoles 7, hora local, un artículo titulado 'Francisco descansa pero no para y analiza el viaje a Corea del Norte (Francesco riposa ma non si ferma e studia il viaggio a Corea del Nord), donde comenta que el Papa se recupera de una reciente cirugía de colon y ya piensa en sus próximas tareas, que se retomará a partir del siguiente mes.También señala, citando fuentes cercanas, que su santidad tiene la firme esperanza de reanudar los viajes al extranjero para promover la paz global pese a la pandemia de COVID-19. Agregó que además de las visitas programadas a Hungría y Eslovaquia en septiembre, la Santa Sede ha dejado abierta la posibilidad de que el Papa visite Líbano y Corea del Norte a futuro.La Repubblica también destaca los comentarios del director del Servicio Nacional de Inteligencia surcoreano, Park Jie Won, durante un evento católico en Mokpo, provincia de Jeolla del Sur, el día 5 de julio, cuando afirmó que el gobierno está impulsando la visita del Papa a Corea del Norte.El rotativo menciona que Park pudo haber hablado del tema con el nuncio apostólico del Vaticano en Corea del Sur, el arzobispo Alfred Xuereb, y con el arzobispo de Gwangju Hyginus Kim Hee Joong, quienes también estuvieron presentes en dicho evento.El artículo analza que el nombramiento de Lazarus You Heung Sik, exjefe de la Diócesis Católica Romana de Daejeon, como funcionario a nivel de secretario en el Vaticano, podría interpretarse como otra señal vinculada a la visita del Papa al país norcoreano, recordando que You siempre fue un firme partidario de una posible visita de Francisco al país comunista.