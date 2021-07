Poder Pueblo supera en apoyo a The Minjoo, según un sondeo

Photo : YONHAP News

Por primera vez desde que se desató el escándalo de corrupción de la ex presidenta Park Geun Hye en 2016, Poder del Pueblo ha superado en apoyo al oficialista The Minjoo en un sondeo de Gallup Korea.La encuesta, efectuada entre mil adultos del 6 al 8 de julio, refleja un 32% de apoyo a Poder del Pueblo, manteniendo la cifra de la semana anterior, mientras que The Minjoo perdió un punto porcentual hasta un 31% de respaldo.En tanto, el Partido Justicia logró un 5%, y Partido del Pueblo un 3%.Por otra parte, un 38% de los encuestados valoró positivamente la gestión del presidente Moon Jae In, mientras que un 53% mostró una evaluación negativa.La encuesta presenta un nivel de confianza del 95% y un margen de error de +/- 3%.