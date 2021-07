CNE abre inscripción de precandidatos presidenciales

Photo : YONHAP News

La Comisión Nacional Electoral inició el lunes 12 la inscripción de precandidatos a las eleciones presidenciales de 2022, programadas para el 9 de marzo. Mientras, los partidos continúan sus respectivos procesos internos para designar a los candidato para los próximos comicios.El oficialista The Minjoo eligió a seis finalistas de los precandidatos presidenciales, entre quienes figuran el actual gobernador de Gyeonggi, Lee Jae Myung, el ex primer ministro Chung Sye Kyun, y el exlíder del partido, Lee Nak Yon.En el bando opositor el proceso avanza con más lentitud ante posibles alianzas, así como al postergar la decisión de afiliarse a Poder del Pueblo algunos precandidatos que emergen con fuerza en la carrera presidencial, como el ex fiscal general Yoon Seok Youl, y el ex presidente de la Junta de Auditoría e Inspección, Choi Jae Hyeong.Por lo pronto, se prevé que los primeros en inscribirse ante la Comisión Naciona Electoral para concurrir en las próximas presidenciales serán Lee Nak Yon y Chung Sye Kyun, del oficialista The Minjoo, así como el ex fiscal general y el ex legislador Yoo Seung Min por el bando opositor.Los precandidatos oficialmente registrados podrán instalar oficinas de campaña y contar con hasta un máximo de diez asistentes, además de repartir folletos, eviar material propagandístico online y hacer llamadas al azar para captar votos.