Moon Jae In retoma el 40% de apoyo popular

Photo : YONHAP News

La tasa de apoyo al presidente Moon Jae In y a su partido, el oficialista The Minjoo ha mejorado.Según un sondeo realizado del 5 al 9 de julio entre 2.519 ciudadanos mayores de dieciocho años, un 41,1% de los encuestados dijo aprobar la gestión de Estado a cargo de Moon, tres puntos más que la semana anterior. Mientras, las opiniones negativas disminuyeron del 58,1% al 54,9%.Así, el presidente recuperó apoyo hasta lograr una tasa de más del 40%, tras mostrar una tendencia a la baja durante varios meses, exactamente desde que surgiera el escándalo de especulación inmobiliaria por funcionarios de la entidad pública LH.En sintonía con el mandatario, el partido oficialista The Minjoo también ganó unos 3,3 puntos apoyo popular, respecto a la semana pasada, hasta marcar un 32,9%.En cambio, el opositor Poder del Pueblo perdió apoyo, bajando del 37,7% al 37,1%.Los responsables del sondeo atribuyen la mejora a la unidad entre los simpatizantes del presidente y del oficialismo ante el comienzo de elecciones primarias en The Minjoo y la emergencia de un fuerte candidato presidencial en el bando opositor, el ex fiscal general Yoon Seok Youl.La encuesta presenta un margen de error de dos puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.