Gobierno descarta aumentar subsidios a comerciantes

Photo : YONHAP News

El vice primer ministro de economía, Hong Nam Ki, ha expresado que hay dificultades reales para aumentar el subsidio por coronavirus al micro y pequeño comercio en el nuevo presupuesto complementario de 2021.El vicepremier declaró desde Italia, donde actualmente se encuentra para asistir a la reunión de ministros de finanzas del G20, que el límite máximo de subsidios a repartir entre los comerciantes es de nueve millones de wones y se descarta un posible aumento. Sin embargo, si la nueva ola de contagios persiste y las pautas de distancia se mantienen en nivel máximo, podrían valorar un aumento de esa partida.En cuanto a la compensación de pérdidas generadas por las pautas gubernamentales desde el día 7, fecha en que se promulgó la Ley de Apoyo al Micro y Pequeño Comercio, Hong explicó que en primer lugar repartirán 600.000 millones de wones asignados en el presupuesto complementario a tal efecto, mientras que el resto correrá a cargo del presupuesto de 2022, que el Gobierno diseñará contemplando dicho gasto.El vice primer ministro también confirmó que están debatiendo sobre flexibilizar los requisitos de parejas donde ambos trabajan para acceder al subsidio por coronavirus a otorgar entre aquellos que integran el 80% de la pirámide social con menos ingresos.Sin embargo, fue tajante al responder que no atenderán las solicitudes de la clase política sobre aumentar el presupuesto complementario, alegando que a estas alturas no es posible hablar de cambios, y que aumentar el monto final no es tarea sencilla.