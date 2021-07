Presidente pide comprensión ante refuerzo de medidas

Photo : YONHAP News

Respecto al endurecimiento de las pautas de distancia social al nivel máximo de la escala actualmente operativa, el presidente Moon Jae In expresó el lunes 12 su pesar y dijo no disponer de otra alternativa para frenar la propagación del coronavirus, resaltando que es la única medida viable actualmente.El mandatario confirmó que las medidas de prevención activadas esta semana son las más duras que el Gobierno puede adoptar, salvo el confinamiento total. También las consideró indispensables para prevenir mayores pérdidas y situaciones extremas, al tiempo de solicitar la compresión de los surcoreanos.Moon llamó a cancelar reuniones y evitar contacto con terceros, a acatar las pautas sanitarias y sobre todo planear con sensatez las vacaciones de cara a la temporada de verano, destacando que el éxito de la estrategia desplegada por Corea durante el último año y medio no hubiera sido posible sin la cooperación ciudadana.Como factores más preocupantes señaló la dispersión de contagios, la alta tasa de casos entre los jóvenes, la emergencia de casos de origen desconocido, y la llegada de nuevas variantes más contagiosas, como la Delta.