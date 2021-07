Fijan en 9.160 wones por hora el salario mínimo para 2022

Photo : YONHAP News

La Comisión de Salario Mínimo ha fijado en 9.160 wones por hora el salario mínimo para 2022, cifra que supone un incremento del 5% respecto a 2021, y un salario de 1 millón 914 mil 440 wones al mes.El incremento del 5% pactado para 2022 supera el aumento del 1,5% de 2021, aunque es claramente inferior al incremento de dos dígitos registrado en 2019 y 2020.Se estima que el margen de aumento se ha visto moderado considerando las cargas de micro comerciantes y autónomos, pese al optimismo ante la recuperación económica.La fuerte discrepancia entre sindicatos y patronal, que no lograban acercar objetivos, derivó en un proceso complejo. Finalmente, el aumento del 5% fue sometido a votación pese al boitcot del patronal, y fue aprobado por 13 votos a favor y 10 abstenciones.No obstante, el nuevo salario mínimo no satisface a ninguna de las partes, pues los sindicatos insisten en que es insuficiente para superar la polarización de ingresos, mientras que la patronal sostiene que no considera la difícil situación del micro comercio.Tras ser oficialmente aprobado, el nuevo salario mínimo entrará en vigor el 1 de enero de 2022.