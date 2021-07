Moon Jae In se reúne con nuevo prefecto de la Congregación para el Clero

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In se reunió el lunes 12 con el arzobispo Lazzaro You Heung Sik, el primer surcoreano nombrado como prefecto de la Congregación para el Clero del Vaticano.Según informó la portavoz presidencial Park Kyung Mee, durante el encuentro Moon solicitó a Lazzaro You que transmitiera al papa Francisco su deseo de verlo pronto sano y recuperado de su última intervención quirúrgica, además de expresar su enorme gratitud por sus rezos por el bienestar de la península coreana.El nuevo prefecto se comprometió a entregar el mensaje del presidente al pontífice, y dijo sentirse muy honrado por su reciente nombramiento en el Vaticano, cargo que también es motivo de honor para la comunidad católica de Corea del Sur.Algunos consideran que Lazzaro You podría servir de puente para definir un posible viaje a Corea del Norte del papa Francisco.Si bien en la reunión no abordaron el tema, el pasado mes de junio, en respuesta a la carta de felicitación del presidente Moon Jae In, el arzobispo comentó que se esforzaría al máximo por concretar ese viaje.