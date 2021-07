Lee Jae Myung lidera encuestas sobre carrera presidencial

Photo : YONHAP News

El gobernador de Gyeonggi, Lee Jae Myung, emerge como candidato presidencial con más apoyo, al adelantar por una diferencia que supera el margen de error al ex fiscal general Yoon Seok Youl.Así lo refleja un sondeo realizado del 10 al 12 de julio entre 1.001 electores, un 43,9% de los cuales votó por Lee y un 36% por Yoon. La diferencia entre ambos es de 7,9 puntos, mientras que la encuesta presenta un margen de error de 3,1 puntos y un nivel de confianza del 95%.El 16,2% de los consultados dijo no tener un candidato favorito, si bien hubo un 3,9% de indecisos.En un sondeo previo, efectuado del 30 de junio al 2 de julio, el ex fiscal general también quedó rezagado respecto al gobernador de Gyeonggi, con una diferencia de ocho puntos.Por zonas, Lee Jae Myung obtuvo más votos en Jeolla, Incheon y Gyeonggi, mientras que los apoyos de Yoon Seok Youl son más sólidos en Daegu, Gyeongsang del Norte y Chungcheong.