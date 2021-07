Moon Jae In promete 220 billones de wones para el New Deal coreano

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In anunció el plan de implementación 2.0 del 'New Deal coreano' durante una reunión estratégica celebrada el miércoles 14 en la Casa Presidencial.El mandatario se comprometió a seguir adelante con su iniciativa del New Deal coreano pese a la pandemia del COVID-19, y anunció planes para aumentar la inversión de 160 a 220 billones de wones para 2025.También se comprometió a ofrecer apoyo a proyectos regionales destacados, para promover una activa participación regional, y anticipó el establecimiento de un fondo adicional de participación pública valorado en diez millones de wones, para compartir los frutos del proyecto con la gente.Si bien la iniciativa se basaba inicialmente en dos pilares fundamentales, el 'New Deal Digital' y el 'New Deal Verde', Moon anunció que agregará un tercero, el 'New Deal Human', destinado a mejorar las redes de empleo y seguridad social para todos.Asimismo, Moon prometió acelerar los proyectos 'New Deal Digital' y 'New Deal Verde'. En concreto, prometió inaugurar una era de hiperconectividad y superinteligencia, mediante la combinación de la red 5G y la inteligencia artificial (IA), así como a fomentar nuevas industrias, como el metaverso y la nube.Por último, el presidente afirmó que el 'New Deal coreano' se ha convertido en un camino por el que avanzar con el mundo, tal como reflejó la cumbre del G7, al comprobar que la estrategia de desarrollo nacional de Corea del Sur está alineada con los objetivos globales.La reunión estratégica del 'New Deal coreano' tuvo lugar con motivo del primer aniversario de su anuncio, y contó con un número mínimo de asistentes, considerando la situación sanitaria.