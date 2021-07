Unidad militar surcoreana en el exterior reporta seis casos de COVID-19

Photo : YONHAP News

Entre los integrantes de la expedición enviada por la Fuerza Naval a principios de 2021 para servir en la Unidad Cheonghae, desplegada en el golfo de Adén con unos 300 efectivos que tripulan el buque Gran Rey Munmu, han detectado seis casos positivos de COVID-19.Según informó el Ministerio de Defensa, varios soldados de ese destacamento presentaron síntomas de resfrío el 2 de julio, sin embargo no se realizaron pruebas de diagnóstico. Ocho días después, otros reportaron tener similares condiciones y unos cuarenta soldados fueron sometidos al test rápido de anticuerpos. Entonces, todos dieron negativo, mientras que en otras pruebas como radiografías ninguno mostró señales de neumonía u otros males graves.No obstante, días después, el 13 de julio, de ese grupo eligieron a seis soldados al azar para hacerles una PCR en el país más cercano, prueba en la que los seis dieron positivo el día 15. Adicionalmente, un suboficial fue también trasladado a un hospital local por síntomas de neumonía y espera ser examinado allí.Las Fuerzas Armadas investigan en estos momentos las rutas de contagio, centrándose en la posibilidad de que los casos puedan tener como origen la parada del buque, cuando atracó en un puerto del golfo de Adén, para embarcar municiones a finales de junio.Las autoridades militares dieron a conocer que actualmente unos ochenta soldados que tuvieron contacto con los seis que dieron positivo permanecían aislados en espacios separados dentro del buque de la Unidad Cheonghae, sin ofrecer más detalles. Sin embargo, la preocupación aumenta ante la peculiar estructura de los barcos militares, pues aunque cuentan con sistemas de ventilación, no siempre permiten un flujo de aire ágil en todos sus ambientes, además de existir el riesgo de que las partículas de saliva se trasladen a través de los conductos de aire acondicionado, al constatar que una de las fuentes de contagio son los aerosoles.Por lo pronto están consultando con las representaciones diplomáticas surcoreanas en la zona para realizar pruebas de diagnóstico a esos soldados, y no descartan que el volumen de casos de COVID-19 en la Unidad Cheonghae puedan aumentar.En tanto, el presidente Moon Jae In ordenó enviar personal de asistencia médica y equipos sanitarios necesarios al buque Gran Rey Munmu en un avión transportador de la Fuerza Aérea surcoreana, además de realizar las gestiones para posibilitar el retorno a Corea de los soldados contagiados, en caso de haber dificultades para que sean tratados en países cercanos al lugar donde se ubica la unidad militar.