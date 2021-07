Photo : YONHAP News

La "protesta de los miércoles" que tiene por objeto dar a conocer la explotación sexual cometida por Japón durante la Segunda Guerra Mundial y exigir al Gobierno japonés su más sincera disculpa hacia las víctimas, fue convocada el 14 de julio una semana más, celebrando su edición número 1.500.Como siempre, en la protesta participaron víctimas de la esclavitud sexual militar impuesta por Japón y otros activistas que luchan por sus derechos, aunque esta vez no se reunieron en un mismo lugar por las restricciones. En cambio, optaron por un relevo de manifestaciones unipersonales, para no contravenir las pautas de distancia social vigentes. En todo caso, enfatizaron de forma unánime el significado de la 1.500ª edición de la "protesta de los miércoles", que describieron como la protesta "más larga, más triste y más orgullosa del mundo".Las víctimas participaron en esta ocasión mediante videomensajes.Iniciada el 8 de enero de 1992, la "protesta de los miércoles" lleva treinta años haciendo un llamado al Gobierno japonés para disculparse por los hechos del pasado, y ofrecer una debida indemnización a las víctimas por los daños y perjuicios ocasionados. La edición de esta semana en particular, fue organizada con la colaboración de 1.500 ciudadanos de distintos países del mundo.Actualmente, apenas sobreviven catorce víctimas coreanas de la explotación sexual de Japón.