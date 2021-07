Ex responsable de Junta de Auditoría se une al principal opositor

Photo : YONHAP News

Choe Jae Hyeong, antes a cargo de la Junta de la Auditoría de Inspección de Corea, y considerado posible candidato presidencial, se unió el jueves 15 al principal partido opositor Poder del Pueblo, movimiento que podría cambiar el panorama electoral.Incluyendo a Choe, el principal opositor cuenta con diez precandidatos a presidente, entre los que destacan Hong Joon Pyo y Yoo Seung Min, candidatos de las últimas elecciones presidenciales, y Won Hee Ryong, gobernador de Jeju.Los analistas estiman que la incorporación de Choe podría ser un detonante para potenciar la formación opositora y llevar al partido al éxito en las próximas elecciones.Choe captó la atención del público por unirse al partido conservador tras reunirse el jueves 15 con el líder del Poder del Pueblo, Lee Jun Seok, 17 días después de renunciar a su cargo en la Junta de Auditoría, en desacuerdo con la Administración de Moon Jae In. Al unirse al Poder del Pueblo, comentó que el partido debería enfocarse en cambiar la administración, una tarea urgente a juzgar por el sufrimiento del pueblo.Choe es visto como un fuerte candidato para el ex fiscal general Yoon Seok Youl, quien por ahora no ha hablado de afiliarse a ninguna formación.