Gobierno ordena prueba de diagnóstico a sindicalistas

Photo : YONHAP News

Al detectar tres positivos entre los sindicalistas que acudieron a la manifestación del 3 de julio de la Confederación Coreana de Uniones Comerciales, el Gobierno ordenó a esta organización gremial someter a todos los afiliados que acudieron a dicha marcha a pruebas de diagnóstico.La Confederación aceptó la orden, aunque alega que la manifestación no puede ser causa del reciente repunte de contagios, pues eso indicaría que los contagiados tuvieron un periodo de incubación de dos semanas, algo muy poco probable considerando los estudios realizados hasta ahora.Aún considerando su alegato, las autoridades sanitarias afirman que no es posible descartar que durante la manifestación se produjeran contagios.En este contexto, el Ayuntamiento de Seúl decidió no autorizar protestas de cara al Día de la Liberación de Corea, que se celebra el 15 de agosto.