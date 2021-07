La delegación olímpica surcoreana llega a Tokio

Photo : YONHAP News

El grupo central de la delegación olímpica de Corea del Sur llegó el lunes 19 a la sede de los Juegos Olímpicos en Tokio.Se trata del grupo más numeroso entre delegados y atletas, así como el cuarto en pisar territorio japonés, tras los deportistas de la modalidad de yate, la selección de fútbol y el dúo formado por el tirador Jin Jong Oh y el tenista Kwon Soon Woo, que llegaron los días 13, 17 y 18, respectivamente.Mientras, el 20 está prevista la llegada a Tokio de la selección femenina de vóleibol y el 21 de los deportistas de yudo y de rugby.Corea del Sur participa en 29 modalidades de los Juegos Olímpicos de Tokio, con un total de 232 atletas. Su objetivo es conseguir al menos siete medallas de oro, once de plata y catorce de bronce, y quedar en décimo lugar del medallero general.