Presidente Moon no viajará a Japón para los JJOO de Tokio

Photo : YONHAP News

La cumbre entre Corea del Sur y Japón con motivo de los Juegos Olímpicos de Tokio no se llevará a cabo.Park Soo Hyun, secretario-jefe presidencial de comunicaciones públicas, explicó que Presidencia no considera oportuna la visita a la capital japonesa para la apertura de los Juegos Olímpicos.Explicó que Seúl y Tokio mantuvieron consultas significativas sobre las relaciones de cara a futuro, así como sobre temas vinculados al pasado que condicionan la actualidad para intentar concretar la cumbre. Señaló que el debate transcurrió en un ambiente positivo y hubo acercamientos, pero no avanzaron lo suficiente como para concretar una cumbre.Pese a que el presidente no acudirá a la inauguración, el Gobierno de Corea del Sur mostró expectativas ante una exitosa y segura celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio.