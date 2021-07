Moon propone negociar con Tokio a nivel de trabajo

Photo : YONHAP News

Aunque tanto el viaje de Moon Jae In a Japón como la cumbre bilateral con su homólogo de Tokio han quedado frustrados, el presidente surcoreano apuesta por promover las consultas a nivel de trabajo con el país vecino.Según explicó Park Soo Hyun, secretario-jefe presidencial de comunicaciones públicas, en un programa de radio de KBS, tanto Corea como Japón desean mejorar las relaciones bilaterales y concretar una cumbre antes de que finalice el mandato del presidente Moon.El lunes 19, Presidencia anunció que la cumbre entre Corea del Sur y Japón con motivo de los Juegos Olímpicos de Tokio no tendría lugar, pues aunque las consultas mantuvieron un ambiente positivo, no avanzaron lo suficiente como para concretar una cumbre.Park enfatizó que Seúl y Tokio han logrado avances significativos en las consultas sobre relaciones bilaterales, y destacó que podrán llegar a buen puerto si mantienen ese rumbo.Si bien no ofreció más detalles, señaló que abarcan desde temas vinculados a asuntos del pasado, como las víctimas de explotación sexual y laboral, hasta el plan de vertido de aguas contaminadas de Fukushima al océano o las restricciones comerciales impuestas por Japón contra Corea.