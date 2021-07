The Minjoo aplaza selección de candidato presidencial por COVID-19

Photo : YONHAP News

El partido oficialista The Minjoo ha decidido aplazar la selección del candidato presidencial a principios de octubre, por la situación de la pandemia en el país.Youn Kwan Suk, secretario general de The Minjoo, anunció que su formación aplazará cinco semanas la selección de su candidato presencial, considerando la crítica situación del coronavirus y el refuerzo de las pautas de distancia social.No obstante, llevarán a cabo las primarias en once regiones según lo previsto, comenzando el 4 de septiembre por Daejeon y Chungcheong del Sur, para finalizar en Seúl el 10 de octubre.Según informó el comité electoral de The Minjoo, la mayoría de los seis precandidatos se mostró conforme con el aplazamiento para elegir al candidato presidencial del partido.