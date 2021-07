Alpinista discapacitado Kim Hong Bin desaparece tras coronar Broad Peak

Photo : YONHAP News

El surcoreano Kim Hong Bin, conocido como el alpinista con diez dedos amputados, ha desaparecido tras coronar el 18 de julio la cima de Broad Peak, el doceavo pico más elevado del mundo a 8.047 metros sobre el nivel del mar.Según informan, el alpinista se perdió mientras bajaba de la cumbre, y aunque logró esperar más de diez horas la llegada de un equipo de rescate ruso, no aguantó más y cayó al vacío.Aunque no vieron caer al alpinista, cuando llegaron al lugar indicado, en una pendiente en dirección a China, el alpinista ya no estaba.El Gobierno surcoreano ha solicitado a Pakistán y a China el envío de helicópteros de rescate.Kim Hong Bin siempre fue un alpinista vocacional y un gran deportista. En 1991, con tan solo 26 años de edad, sufrió un accidente en una expedición a Denali donde sufrió graves congelaciones en ambas manos, por lo que tuvieron que amputarle diez dedos.Pese a este incidente, no abandonó sus sueños y se convirtió en el primer alpinista discapacitado en conquistar catorce ochomiles, récord logrado dieciséis años después de comenzar dicho proyecto, en el año 2006.