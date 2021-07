Fallo sobre Kim Kyung Soo deja reacciones adversas en ámbito político

Photo : YONHAP News

Los partidos políticos mostraron reacciones adversas respecto al fallo del Tribunal Supremo que confirma dos años de prisión para Kim Kyoung Soo, gobernador de Gyeongsang del Sur.En primer lugar, el partido gobernante The Minjoo emitió un breve comunicado expresando decepción. No obstante, aceptará la decisión del Tribunal y hará todo lo posible para cubrir el vacío dejado por Kim.El fallo podría jugar en contra del oficialismo de cara a las próximas elecciones presidenciales, pues el gobernador Kim Kyoung Soo es conocido partidario del presidente Moon Jae In.En tanto Poder del Pueblo, el principal opositor, aprovechó para cuestionar la imparcialidad de las presidenciales de 2017, alegando que ni el presidente Moon Jae In ni el partido The Minjoo están libres de culpa, pues Kim fue una figura clave en la campaña de Moon.