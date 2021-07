EEUU espera poder cooperar con China en tema norcoreano

Photo : YONHAP News

Washington ha manifestado que sus intereses coinciden en cierta medida con los de China en cuanto a Corea del Norte y que su vicecanciller, Wendy Sherman, podrá hallar posibles áreas de cooperación durante su visita a ese país asiático.El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, explicó el miércoles 21 (hora local) que Estados Unidos y China básicamente mantienen una relación de rivalidad, pero eso no impide cooperar en cuestiones en las que sus intereses concuerden.Ejemplo de algunos de esos temas son el clima, la situación en Afganistán o Corea del Norte. En particular, sobre Corea del Norte, el vocero comentó que a nadie le conviene que siga siendo una amenaza o que allí se produzca un desastre humanitario, hechos que permiten afirmar que los intereses de Washington y Beijing concuerdan en cierto nivel sobre ese país, dando entrada a cooperar.En este sentido, Price destacó la importancia del inminente viaje a China de la subsecretaria de Estado, Wendy Sherman, como oportunidad para forjar esa cooperación, pues según su opinión, la desnuclearización de Corea del Norte beneficia no solo a Estados Unidos, sino también a China.Sobre la visita de Sherman a China, Washington anunció que tendrá lugar entre los días 25 y 26. Según lo previsto, la subsecretaria se reunirá en Tianjin con el ministro de Exteriores chino Wang Yi, y con otros funcionarios clave de Beijing. Inicialmente, China no estaba incluido en la actual gira de la vicecanciller estadounidense por Asia, aunque fue añadido como destino en el último minuto.