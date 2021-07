Detectan nuevos contagios entre efectivos de Unidad Cheonghae

Photo : YONHAP News

En las pruebas PCR realizadas a los 301 soldados y oficiales de la Unidad Cheonghae, recientemente repatriados, 270 dieron positivo y apenas 31 negativo hasta la mañana del jueves 22, mientras que catorce están hospitalizados.El aumento de casos positivos entre los integrantes de dicho destacamento genera fuertes críticas por la negligencia inicial de las autoridades militares. En particular, reprueban al Ministerio de Defensa por no haber tomado medida alguna respecto a la Unidad Cheonghae, que no incluyó en el plan de vacunación de unidades médicas y tropas a enviar, ni en abril cuando consultó a la Agencia de Control y Prevención de Enfermedades sobre la seguridad de destacamentos en el exterior.También hay duras críticas contra la falta de diligencia de las Fuerzas Armadas. Según informan, el Estado Mayor Conjunto notificó el problema apenas el día 10, ocho días después de brotar el primer caso sospechoso en la Unidad Cheonghae, y el ministro de Defensa incluso más tarde, el 14 de julio.Otro factor polémico son los kits de pruebas de anticuerpos, que realizaron a los integrantes de la Unidad Cheonghae en cubierta, en lugar del de antígenos. La justificación de las autoridades de ese destacamento al respecto es que optaron por la prueba de anticuerpos porque presenta un nivel de precisión de entre un 80% y un 90%, frente al 41,5% del de antígenos. Sin embargo, se cuestiona si realmente ignoraban que para obtener resultados relevantes en la prueba de anticuerpos debían pasar dos semanas desde el contagio.