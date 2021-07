Llegan pronósticos sobre posible indulto a Lee Jae Yong

Photo : YONHAP News

A falta de menos de un mes para el 15 de agosto, el Día de la Liberación de Corea, el interés social se centra en saber si el presidente Moon Jae In finalmente usará su potestad de otorgar indultos para liberar al vicepresidente de Samsung Electrónica, Lee Jae Yong, o a expresidentes, como Lee Myung Bak y Park Geun Hye.Aunque desde Presidencia aclararon el jueves 22 que no hay nada decidido, cobra fuerza relativa la idea de que Moon concederá ciertos indultos durante los casi diez últimos meses de mandato.En todo caso, respecto al vicepresidente de Samsung, cobra peso el pronóstico de que saldrá de la prisión no por indulto sino en libertad condicional, considerando que a finales de julio habrá cumplido el 60% de su condena, el mínimo necesario para obtener dicho permiso.Respecto a los exmandatarios, el indulto es por ahora la opción más probable, pues Moon podría usarlo como estrategia para mostrar su voluntad de superar los antagonismos políticos y lograr la unidad nacional, aunque también podría ser una decisión de doble filo, máxime al haber comenzado ya la carrera hacia las elecciones presidenciales de 2022.