Sherman enfatiza coordinación Seúl-Washington en tema norcoreano

Photo : YONHAP News

La subsecretaria de Estado estadounidense, Wendy Sherman, insistió en la importancia de adoptar medidas coordinadas entre Seúl y Wahisngton ante el tema nuclear norcoreano, durante el 9º Diálogo Estratégico de Vice Cancilleres de Corea del Sur y Estados Unidos, celebrado el viernes 23 en Seúl.Al comenzar la reunión, Sherman aludió a su deseo de hallar - a través de ese espacio- soluciones a los desafíos regionales que socavan el orden internacional, basado en normas.Las declaraciones de la subsecretaria se interpretan como un mensaje hacia China, país al que viajará los días 25 y 26 para reunirse con el ministro de Exteriores chino Wang Yi, y otros funcionarios clave de Beijing.También enfatizó que la alianza Seúl-Washington no solo es un eje principal de la región Indo-Pacífico, sino de todo el mundo.Por su parte, el vice canciller surcoreano Choi Jong Kun, destacó que tras el inicio de la Administración deJoe Biden, Corea del Sur y Estados Unidos no han dejado de comunicarse ni de intercambiar opiniones ni un solo día, hecho que definió como prueba de que Seúl y Washington impulsan una alianza más sólida en apoyo mutuo.En ese contexto, expresó su deseo de poder profundizar con Sherman en temas bilaterales, regionales y globales, así como de la península coreana, para dar seguimiento a los acuerdos alcanzados durante la cumbre entre Moon Jae In y Joe Biden.