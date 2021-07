Corea finaliza su primera jornada olímpica con una medalla de oro y dos de bronce

Photo : YONHAP News

Corea del Sur obtuvo un total de tres medallas en su primera jornada en los JJOO de Tokio.El día 24 el equipo conformado por Kim Je Deok y An San consiguió el primer oro para Corea del Sur. Se trató de la primera presea de la representación surcoreana en dichos juegos.En la categoría Equipos mixtos de tiro con arco, creada por primera vez en estos juegos, Kim de apenas 17 años y An San de 20 años vencieron el día 24 en la final celebrada en el Campo Yumenoshima al conjunto holandés conformado por Steve Wiljer y Gabriela Schloesser por 5 a 3 (35-38 37-36 36-33 39-39).Ambos arqueros son los más jóvenes del equipo surcoreano de tiro con arco. Corea es considerada como la potencia mundial número uno en arco.En tanto, Kim Jung Hwan, jugador de esgrima de Corea del Sur, obtuvo una medalla de bronce en la categoría de sable individual masculino en la contienda por el tercer lugar, la cual se llevó a cabo el día 24 en la pista Makuhari Messe, Jiba, Japón. Frente a su rival, Sandro Bazadze de Georgia, desplegó un combate muy reñido; no obstante, pudo ganar el enfrentamiento por un tanteador de 15 a 11 colgándose así la presea de bronce.En tanto, en taekwondo, Jang Jun consiguió una medalla de bronce en la categoría de 58 kg masculino. Siendo el número uno en el ranking mundial en dicha categoría, aspiraba al oro. En el duelo por el tercer lugar, celebrado el día 24 en el salón Makuhari Messe, frente a Omar Salim de Hungría, consiguió una aplastante victoria al vencerle por marcador de 46 a 16.