Comienza vacunación del grupo entre 55 y 59 años

Photo : YONHAP News

Los coreanos de entre 55 y 59 años, aproximadamente 3.040.000, comenzarán a vacunarse desde el lunes 26, mientras que el grupo de entre 50 y 54 años lo hará desde mediados de agosto.Según lo previsto, recibirán una vacuna tipo ARN mensajero, es decir Pfizer o Moderna. Hasta el 31 de julio administrarán Pfizer en hospitales o centros de vacunación de la zona capitalina, y Moderna en el resto del país, pero ante el inestable calendario de suministro podría haber variaciones. Por tanto, cada semana anunciarán el fármaco a admimistrar.Esta fase también incluye a aquellos de entre 60 y 74 años que al llegar su turno inicial no pudieron vacunarse por problemas de salud o fallos en el sistema.El intervalo entre la primera y la segunda dosis será unificado a cuatro semanas hasta el mes de agosto, lo que no implica cambios con Moderna pero sí con Pfizer, cuya segunda dosis se administraba tres semanas después de la primera.La reserva de turno para los cincuentañeros finalizó el 24 de julio. Quienes no reservaron en ese periodo podrán hacerlo en septiembre. La tasa de reserva de ciudadanos entre 50 y 59 años fue del 84%.