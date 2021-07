Firmas coreanas suspenden producción en Vietnam por COVID-19

Photo : YONHAP News

Ante la rápida propagación del COVID-19 al sur de Vietnam, muchas empresas surcoreanas con fábricas en zonas industriales ubicadas en la ciudad de Ho Chi Minh, y también en las provincias de Long An y Tien Giang, se han visto afectadas.La Cámara de Comercio de Corea en Ho Chi Minh dio conocer que de las 254 empresas afiliadas, un total de setenta -un 27,5%- detuvieron su actividad productiva. Concretamente, 36 de estas firmas se ubican en Long An, zona que concentra un alto porcentaje de empresas surcoreanas.Como medida preventiva, las autoridades locales ordenaron a las empresas en Ho Chi Minh, así como en otras provincias sureñas como las mencionadas, habilitar hospedajes para que empleados y directivos puedan permanecer allí y trabajar sin necesidad de traslados, si desean reactivar sus líneas de producción. Sin embargo, cumplir con dicha medida genera dificultades, no tanto para las grandes empresas, pero sí para las pymes, al disponer de menos recursos.